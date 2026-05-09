Tentato colpo alla parrucchieria fatale, arrestato giovane: è il seriale delle "spaccate"?
Un giovane, pare con precedenti penali alle spalle, è stato fermato e arrestato
A cura di Redazione
09 maggio 2026 15:40
Gela. Sono stati agenti di polizia in borghese a bloccarlo, ieri sera, mentre tentava di entrare in una parrucchieria di via Venezia. Un giovane, pare con precedenti penali alle spalle, è stato fermato e arrestato. Allo stato, pare sia ritenuto responsabile solo del tentato colpo nella parrucchiera. Bisognerà capire se possa essere collegato alla scia di "spaccate" degli scorsi giorni.