L’Accademia “Eleonora Lavore” celebra 25 anni di musica e talenti

Da 25 anni l’Accademia “Lavore” forma talenti e promuove il premio voluto da Giuseppe Lavore per creare una vetrina in favore degli artisti in erba.

Gela. L’Accademia “Eleonora Lavore” festeggia venticinque anni di attività formativa, confermandosi una realtà centrale nella crescita musicale del territorio. Fondata da Giuseppe Lavore in memoria della sorella Eleonora, l’accademia ha costruito negli anni un percorso didattico solido e riconosciuto.

La scuola ha ospitato masterclass con nomi importanti dello spettacolo, collaborato al format Canta Cielo in onda su Rai Due e curato la direzione artistica della “Lavore Orchestra”, che ha visto protagonisti anche alcuni allievi.

La formazione è affidata alle docenti di canto moderno Laura Leontini e Nadia Aidan, al maestro di pianoforte Rocca Alferi e al docente di chitarra Gaetano Capostagno.

Ogni anno l’accademia organizza il Premio “Eleonora Lavore”, che negli ultimi anni approda a Roma, teatro Ghione, per la finalissima europea. Tra i vincitori più recenti figurano i Babols (Dorotea Fossile e Luca Romano), vincitori assoluti del 2025, Alberto “Enne” Verni, secondo classificato e Premio della Critica 2025, e la cantautrice Sara Giò, vincitrice dell’edizione 2024.

Un quarto di secolo che racconta passione, memoria e un impegno costante nel far crescere nuove voci della musica italiana.