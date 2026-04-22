Nuovo elenco dei medici di famiglia: vince il personale, chiarezza per gli utenti

Dopo mesi di segnalazioni, pubblicato l’elenco completo dei medici di famiglia: più chiarezza per utenti, anziani e non automuniti.

Gela. Il personale medico ha avuto la meglio nel confronto con il responsabile dei poliambulatori di via Butera, ottenendo finalmente la pubblicazione di un elenco completo e conforme dei medici di medicina generale dell'ambito territoriale Gela-Butera. Lunedì mattina è stato infatti affisso un nuovo prospetto, completo di dati e indirizzi, come previsto dalla normativa.

Il precedente elenco dei medici di famiglia non permetteva di individuare facilmente l’ubicazione degli ambulatori, creando disagi e lamentele, soprattutto tra pensionati e cittadini senza auto, che faticavano a scegliere il medico più vicino alla propria abitazione. Dopo mesi di segnalazioni, la situazione è stata finalmente risolta.