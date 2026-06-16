Slalom, Carfì sfiora il podio a Novara nonostante gomme al limite

Gianni Carfì chiude quarto allo Slalom Città di Novara, sfiorando il podio nonostante abbia corso con pneumatici molto usurati.

Prestazione di grande spessore per il gelese Gianni Carfì alla 31ª edizione dello Slalom Città di Novara, appuntamento valido per il Campionato Nazionale Slalom e per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport. Al volante della sua Radical SR4 Suzuki di classe 1400, il pilota nisseno ha conquistato un eccellente quarto posto assoluto, sfiorando il podio per appena 13 centesimi di secondo, e la piazza d'onore di categoria.

Un risultato che assume ancora maggiore valore alla luce delle difficoltà affrontate durante la competizione. Carfì, infatti, ha dovuto gestire l’intera gara con pneumatici ormai molto usurati, una condizione che ha inevitabilmente limitato il potenziale della vettura lungo il tecnico e impegnativo tracciato nebroideo.

Nonostante il ridotto livello di aderenza, il portacolori gelese è riuscito a mantenere un ritmo competitivo in tutte le manche, confermando ancora una volta le proprie qualità di guida e la capacità di adattarsi alle situazioni più complesse. La sua prestazione gli ha consentito di chiudere ai piedi del podio con un distacco complessivo di 5,84 secondi dalla vetta, ma soprattutto di mettersi in evidenza per determinazione e consistenza.

Il quarto posto ottenuto a Novara rappresenta un segnale importante per il prosieguo della stagione, confermando Carfì tra i protagonisti delle competizioni siciliane della specialità. Un risultato costruito con esperienza e sacrificio, reso ancora più significativo dalle difficili condizioni tecniche con cui il pilota gelese ha dovuto confrontarsi per tutta la giornata di gara.