Carfì lotta tra i problemi e chiude secondo di classe a Giarre–Milo

Il campione gelese è 10° assoluto e 2° di classe al Giarre–Milo, nonostante guasti e rallentamenti. Gara dura ma prestazione di carattere.

A cura di Luca Maganuco 22 aprile 2026 11:25

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