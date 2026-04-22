Carfì lotta tra i problemi e chiude secondo di classe a Giarre–Milo
Il campione gelese è 10° assoluto e 2° di classe al Giarre–Milo, nonostante guasti e rallentamenti. Gara dura ma prestazione di carattere.
Decimo assoluto e secondo di classe: è questo il bilancio di Gianni Carfì al 25° Slalom Giarre–Milo, prova valida per la Coppa Sud. Un risultato costruito con determinazione in una giornata tutt’altro che semplice.
«Ho chiuso al secondo posto di classe TM SC pur avendo fatto i conti con tantissimi problemi – racconta Carfì – dal cambio alla meccanica, fino all’elettronica. A complicare tutto ci sono stati anche i numerosi rallentamenti causati dagli incidenti, con diversi piloti finiti sulle barriere».
La gara, organizzata dall’Aci Acireale insieme alla Scuderia Giarre Corse, si è disputata su un tracciato di circa tre chilometri alle pendici dell’Etna. Il pluricampione gelese ha condotto la sua Radical-Suzuki in decima posizione assoluta, in ex aequo con Giuseppe Germanò (Giarre Corse), quest'ultimo ha poi prevalso nella classifica finale.
Nonostante le difficoltà, Carfì porta a casa un risultato di valore e la conferma della sua costante competitività.