Santa Lucia Soccorso amplia la rete del volontariato: protocollo con un’associazione di Niscemi

Gela. Continua a rafforzarsi la rete di collaborazione tra associazioni di volontariato nel territorio del sud Sicilia. Dopo il recente protocollo d’intesa siglato con la “Croce d’Oro” di Butera, l’associazione “Santa Lucia Soccorso” annuncia ufficialmente un nuovo accordo con un’importante realtà associativa di Niscemi.

Un passo significativo che consolida l’impegno comune delle tre associazioni – Gela, Butera e Niscemi – due attualmente aderenti ad ANPAS Sicilia , uno dei principali riferimenti regionali nel settore dell’assistenza e della protezione civile.

Questa sinergia non è solo simbolica: i numeri parlano chiaro. Insieme, le tre realtà associative possono contare su oltre 210 volontari , sei ambulanze attive sul territorio e quattro pulmini , tre dei quali attrezzati con pedane per il trasporto di persone con disabilità.

Un vero e proprio esercito del volontariato che garantisce una presenza capillare e costante a supporto delle amministrazioni comunali di Gela, Butera e Niscemi, offrendo servizi essenziali in ambito sanitario, sociale e di protezione civile.

Durante l’assemblea, il direttivo dell’ODV Santa Lucia Soccorso ha espresso piena soddisfazione per i risultati finora ottenuti.

“ L’unione fa la forza – ha dichiarato il presidente dell’associazione – e questa nuova intesa rappresenta un punto di partenza per nuovi obiettivi e traguardi. Puntiamo a rafforzare il nostro ruolo nel territorio, offrendo sempre più servizi qualificati e risposte concrete ai bisogni della popolazione.”

L’ampliamento dell’organigramma e la crescita delle collaborazioni segnano dunque una nuova fase importante per Croce D'oro di Butera, GSG Niscemi, Santa Lucia Soccorso e per tutto il volontariato locale, che si conferma ancora una volta risorsa fondamentale per la comunità.