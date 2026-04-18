Rocco Gauci, restare a Gela per costruire il futuro: la passione che diventa impresa

A Gela, via Mendel, Rocco Gauci trasforma la passione per le forbici in impresa: un giovane che resta e crea lavoro con talento e coraggio.

Gela. Rocco Gauci ha 26 anni e un’idea chiara: trasformare la passione in un mestiere, senza dover lasciare la propria terra. A Gela, la città in cui è nato e cresciuto, ha scelto di restare e costruire qualcosa di suo, dimostrando che anche in contesti difficili è possibile immaginare un futuro dignitoso.

Dopo aver maturato esperienza lavorando per altri parrucchieri della zona, Rocco ha deciso di fare il grande passo: aprire una propria attività in via Gregorio Mendel. Nasce così “Hair Style Rocco Gauci Parrucchiere”, un salone situato in periferia che riflette pienamente la sua visione del mestiere. Non solo un luogo dove tagliare i capelli, ma uno spazio in cui tecnica, passione e creatività si incontrano.

Il percorso di Rocco è costruito su basi solide. Gli studi dedicati agli operatori del benessere e agli acconciatori gli hanno fornito competenze fondamentali: dalla conoscenza delle diverse tipologie di shampoo all’attenzione per l’igiene, elementi imprescindibili per chi lavora a stretto contatto con le persone. Ma è nella pratica quotidiana che emerge il suo vero talento.

Forbici, pettine e rasoio diventano strumenti di espressione. Attorno alla testa dei clienti, Rocco si muove con naturalezza, quasi danzando. I suoi gesti sono precisi, fluidi, mai casuali. È una manualità che richiama quella di un artigiano d’altri tempi, capace di creare tagli innovativi senza rinunciare alla tradizione. L’uso dei macchinari elettrici, come rasabarba e regolatori, è ridotto al minimo: una scelta precisa, che valorizza il contatto diretto con il lavoro manuale.

“Ho coronato un sogno – racconta Rocco Gauci – facendo della mia passione un lavoro. Con una forbice riesco ad esprimermi, sicuramente meglio che con le parole. Mi rilassa creare un taglio e prediligo il pettine e la forbice al rasoio elettrico”.

Le sue parole raccontano più di una semplice professione: parlano di identità, di dedizione e di una scelta controcorrente. In un’epoca in cui molti giovani lasciano il proprio territorio in cerca di opportunità, Rocco ha deciso di restare e investire su se stesso e sulla sua comunità.

Il suo salone è oggi un punto di riferimento per chi cerca non solo un taglio, ma un’esperienza autentica. Perché, nelle mani di Rocco Gauci, il mestiere del parrucchiere si trasforma in arte.