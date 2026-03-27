Colpito alla schiena da un divanetto mentre passeggiava in centro storico

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio lungo corso Vittorio Emanuele. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale da un’ambulanza del 118

Gela. Un uomo è finito in ospedale per essere stato colpito alla schiena da un divano da giardino, trascinato sul marciapiede dalle raffiche di vento che ieri si sono abbattute in città. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 19, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Il malcapitato, un trentenne, secondo le prime indiscrezioni, si trovava in compagnia del genitore quando è stato centrato dal divanetto in plastica caduto dai piani superiori da un palazzo. Si sono vissuti attimi di apprensione per le condizioni della vittima, trasferito in codice rosso in ospedale da un’ambulanza del servizio 118. I sanitari hanno sottoposto l’uomo all’esame radiologico della tac, il cui esito avrebbe scongiurato risvolti ancora più drammatici. Sulla vicenda le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Intanto, il divanetto da giardino di plastica, visibilmente danneggiato, è rimasto abbandonato sul marciapiede di corso Vittorio Emanuele all’altezza del civico 130.