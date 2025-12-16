Quotidiano di Gela

La giovane ballerina Gloria Cosenza trionfa a Caltanissetta

Gloria Cosenza, 11 anni, vince la Coppa dei Campioni a Caltanissetta nel cha-cha-cha, guidata da Graziana Restuccia.

16 dicembre 2025 18:37
Sport
Caltanissetta. A soli 11 anni, Gloria Cosenza ha conquistato il primo posto nella categoria E 10-12 cha-cha-cha durante la prima tappa della Coppa dei Campioni, disputata a Caltanissetta, sotto l’organizzazione del circuito Competition Dance Gold Sistem.

Allieva della maestra di ballo Graziana Restuccia e portacolori della scuola Calor Latino, Gloria ha dimostrato talento, tecnica e grande maturità artistica, imponendosi tra i giovani concorrenti e regalando emozioni al pubblico presente.

La vittoria segna un passo importante nel percorso della giovane ballerina, che con determinazione e passione continua a crescere nel mondo della danza sportiva, portando alto il nome della sua scuola e della città.

