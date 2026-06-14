Karting regionale, Marco Pintaudi sfiora il podio a Vittoria

Marco Pintaudi sfiora il podio a Vittoria nella Ok-N Junior. Il giovane gelese conferma crescita e competitività tra i migliori.

Vittoria. Sfuma per un soffio il primo podio nazionale di Marco Pintaudi nella quinta prova della Coppa Italia di Zona Aci Sport. Sul tecnico tracciato "Sole e Luna" di Vittoria, il giovane pilota gelese ha confermato il proprio percorso di crescita nella categoria Ok-N Junior, mettendosi in evidenza tra i protagonisti del weekend.

Al volante del suo kart Iame-Ipk, Pintaudi ha mostrato fin dalle prove di avere acquisito sempre maggiore confidenza con il mezzo, facendo registrare tempi molto vicini a quelli dei piloti di vertice. Una competitività che gli ha consentito di affrontare le varie fasi della manifestazione con grande determinazione.

La finale è stata particolarmente combattuta. Sui continui saliscendi del kartodromo ragusano, il pilota gelese ha lottato fino all'ultima curva per un posto sul podio, restando in corsa con i migliori della categoria e chiudendo una prestazione che conferma le sue qualità e il suo potenziale.

Prosegue dunque in maniera positiva l'apprendistato di Pintaudi nel karting agonistico. Dopo l'esordio nel campionato regionale nella categoria 60 Over, dove aveva immediatamente evidenziato velocità e talento, il giovane pilota continua a compiere passi avanti anche in contesti sempre più competitivi.

Il podio è soltanto rimandato. Le indicazioni emerse dalla gara di Vittoria confermano infatti che Pintaudi possiede le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle prossime prove della stagione.