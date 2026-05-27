Civm-sud, podio di "classe" per Gianni Carfì alla 41^ Val d'Anapo-Sortino

Il pilota gelese ha migliorato il suo tempo ottenuto lo scorso anno su formula Tatuus, grazie alla più performante Radical-Suzuki.

Siracusa. Piazza d’onore di categoria (Tmsc-Ss) per il gelese Gianni Carfì alla 41^ Val d’Anapo-Sortino, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna (Civm) sud e del Campionato Siciliano Salita. Il campione gelese ha migliorato il suo migliore crono percorrendo gli 11.500 metri che conducono a Sortino in 3’41”68. La somma delle due manche colloca Gianni Carfì in undicesima posizione assoluta, tra i 140 equipaggi che si sono presentati al via della prestigiosa gara in salita aretusea. Una prestazione importante che comunque ha impedito al campione gelese di lottare per la vittoria di classe contro uno strepitoso Orazio Maccarrone che ha portato la sua Gloria Cp7 Suzuki in settima assoluta. “E’ stato un weekend intenso – commenta Gianni Carfì - pieno di soddisfazioni al volante di una ritrovata Radical. Ho rischiato molto e, durante le prove di sabato, ho toccato anche un muretto. Per fortuna senza conseguenze. Alla fine sono riuscito a migliorare il mio tempo rispetto alla formula Tatuus. Resta la consapevolezza che bisogna fare di più”.