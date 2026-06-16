Quotidiano di Gela

Schianto sulla Gela-Catania, incidente anche sulla statale 626

Almeno due incidenti nelle ultime ore

A cura di Redazione Redazione
16 giugno 2026 11:43
Schianto sulla Gela-Catania, incidente anche sulla statale 626 - Lo schianto sulla Gela-Catania
Lo schianto sulla Gela-Catania
Gela
Cronaca
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Gela. Un violento schianto stradale si è verificato alle porte della città, sulla Gela-Catania, nei pressi di alcune attività commerciali. L'impatto tra due auto ne ha scaraventato una contro alcune palme, che sono state divelte. Non ci sono comunque feriti in gravi condizioni. Un altro incidente sulla statale 626: in questo caso pare che un mezzo della società Caltaqua abbia impattato contro un suv, nei pressi di Butera. Un ciclista, infine, questa mattina, è stato soccorso da personale medico probabilmente perché colto da un malore.

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