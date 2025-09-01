Finale Campionato Italiano di Skeet ISSF: Tav Trinacria secondo dopo lo spareggio

A prevalere sono stati gli umbri, che si sono aggiudicati il primo posto in classifica. Terza posizione per il Tav Ilva.

Si è svolta ieri (Domenica 31 agosto), presso il Tav Montecatini, in Toscana, la finale del Campionato Italiano di Skeet ISSF. La competizione ha visto protagoniste le migliori squadre nazionali, con un confronto serrato che si è deciso solo all’ultimo piattello.

Il Tav Trinacria, rappresentante della Sicilia, ha concluso la gara al secondo posto dopo uno spareggio per il titolo contro il Tav Terni. A prevalere sono stati gli umbri, che si sono aggiudicati il primo posto in classifica. Terza posizione per il Tav Ilva, squadra pugliese che ha mantenuto un buon ritmo per tutta la competizione.

La gara si è distinta per l’elevato livello tecnico e per l’equilibrio tra le squadre, con distacchi minimi che hanno reso incerto l’esito fino alla fine.

📋 Componenti del Tav Trinacria:

Alberto Maganuco (Gela)

Giuseppe Fruscione (Gela)

Francesco Infurna (Gela)

Ignazio Caravotta (Gela)

Francesco Cantavenera (Licata)

Cristian Longombardo (Caltanissetta)

Gianluigi Trupia (San Cataldo)

Il risultato conferma la solidità del gruppo siciliano, capace di competere ai massimi livelli e di raggiungere una posizione di rilievo nel panorama nazionale.