Quotidiano di Gela

Giuseppe Fiorelli

Giuseppe Fiorelli

Un nuovo sacerdote per la comunità: Gela e la Diocesi in festa per l'ordinazione di Don Sergio Morselli

07 agosto 2025 18:17

Gela si prepara a celebrare l'Immacolata: nove giorni di festa e spiritualità

28 novembre 2024 19:38

L'artista Serena Capizzello dona un ritratto al Principe Filiberto di Savoia

24 novembre 2024 19:39

Un cuore pulsante di fede: il XII Congresso della Divina Misericordia

04 novembre 2024 18:20

Ordine provinciale medici, nel consiglio direttivo Alario e Caci

29 ottobre 2024 12:53

Fondi per le manutenzioni delle strade e delle scuole, Regione rilascia i decreti di spesa

19 ottobre 2024 07:00

Tempi lunghi per i pazienti diabetici, servizio ridotto al minino: "Ripristinarlo"

14 ottobre 2024 20:06

Rivoluzione alla Vigor Gela, via Spampinato, Scapellato, Basile e Carbonaro

09 ottobre 2024 16:39

Pensabene è stato esonerato, Cacciola sta dirigendo l'allenamento del Gela

19 settembre 2024 16:34

Pensabene ed il Gela si separano, contatti con Domenicali e Cacciola

19 settembre 2024 13:45

Savasta, Ficarotta e Arcidiacono show, 9 gol del Gela al Santa Croce

24 agosto 2024 19:41

Il 24 e 25 agosto la mostra in ricordo di Antonio Insulla

13 agosto 2024 16:58

Gela Calcio nel girone A con Sciacca e Palermo, Vigor ripescata in Promozione

09 agosto 2024 14:12

La Vigor Gela si affida a Fausciana e Pardo: "Piena sintonia con col Gela Calcio"

19 luglio 2024 17:25

I tre "senatori" restano al Gela, rinnovano Gambuzza, Lo Giudice e Di Martino

09 luglio 2024 16:43

Dal Nautico al Vittorini, ecco altri centisti

06 luglio 2024 20:23

Tennis, domani pomeriggio la finale del trofeo Moriconi al Club Nautico

06 luglio 2024 13:24

Soci che arrivano e il sogno serie D, nasce il nuovo Gela

03 luglio 2024 19:55

Respinto il ricorso della Procura sul-11, il Gela riparte da zero

27 giugno 2024 14:10

"Ci dia 9000 euro o suo figlio resta in carcere", 88enne truffato dal falso maresciallo dei carabinieri

12 giugno 2024 10:02

Il Padel Santa Lucia non si ferma più, seconda vittoria di fila

27 maggio 2024 10:19

Santa Rita da Cascia: devozione e festeggiamenti in città

21 maggio 2024 14:30

Il Gela in serie D attraverso il titolo del Canicattì? Ecco cosa può succedere

16 maggio 2024 17:47

Salvo Bianca convocato per gli Europei di Uppsala in Svezia

14 maggio 2024 17:18

Tra devozione mariana e festa di San Giuseppe, Gela si prepara al mese di maggio

29 aprile 2024 11:27

Gela battuto dalla Leonfortese, svanisce anche l'ultimo sogno playoff

21 aprile 2024 18:43

Il Gela vince ancora, 3-0 al Santa Croce per sognare i playoff

14 aprile 2024 18:08

Titolo mondiale per il piccolo Giovanni Comes ai mondiali di Malta di karate

26 marzo 2024 19:08

Kick Boxing, Rapicavoli e Vella campioni regionali

25 marzo 2024 17:10

Melfa's nervoso ma vincente, Cus Palermo superato solo nel finale

25 marzo 2024 11:49

Le Cene di San Giuseppe: un'eredità da custodire

16 marzo 2024 09:30

Gela con una difesa da reinventare, Melfa's Basket a caccia della nona sinfonia

09 marzo 2024 08:46

Tripletta per i cadetti della Young Runner alla StraLicata

03 marzo 2024 12:04

Il Gela non vince più, 0-0 con l'Atletico Catania, Lo GIudice sbaglia un rigore

25 febbraio 2024 17:57

Bonaffini conferma l'addio: "Non posso fare calcio in questo modo"

20 febbraio 2024 19:14

Gela che stangata! Cinque squalificati dopo Enna: 5 Golisano, 3 Martinez, 1 Veca e Rechichi

06 febbraio 2024 17:57

Stangata Gela, Resouf squalificato due turni: salta Enna e Milazzo

30 gennaio 2024 18:41

Il laterale spagnolo Dopico Uroz al Gela C5 per tentare il miracolo salvezza

25 gennaio 2024 13:43

Super Resouf e D'Agosto lanciano il Gela: 3-0 a Misterbianco

20 gennaio 2024 18:11

Gela di rabbia, 3-0 al R. Siracusa con Gambuzza, Tuvè e Resouf

14 gennaio 2024 17:43

Un 2023 in chiaroscuro per lo sport gelese, brilla solo il volley

31 dicembre 2023 10:57

Il Gela torna sul mercato, Scerra: "Vogliamo restare competitivi "

19 dicembre 2023 14:10

Doppietta da falso nove, Alves: "Io ancora attaccante? basta che vinca il Gela"

10 dicembre 2023 18:07

Istituto Verga, arte e musicoterapia contro la cultura della non violenza

27 novembre 2023 16:21

Che stangata per la Vigor Gela, Zarba squalificato fino al 2026, Nassi fino a dicembre

15 novembre 2023 13:31

Nel segno della Misericordia: Papa Francesco abbraccia trecento pellegrini gelesi

06 novembre 2023 18:20

Capitan Gambuzza carica il Gela: "Daremo sempre il 110 per cento"

02 novembre 2023 12:50

Con Caci e Brigandi l'Ecoplast vuole essere protagonista in Serie C

27 ottobre 2023 13:35

Polizia, finanza e carabinieri presidiano da stamattina ogni angolo della città

26 ottobre 2023 11:19

Incarico per Paolo Bentivegna, dovrà scovare talenti in Sicilia per il Novara Calcio

24 ottobre 2023 12:07

Blitz del Gela a Milazzo, Alves e Lo Giudice firmano il successo

15 ottobre 2023 17:58

I ragazzi della Young Runner e Bianca dominano nel salto in lungo

23 settembre 2023 18:58

Tre busti di generali per ricordare in Gela in miniatura l'Armistizio di Cassibile

04 settembre 2023 17:38

Gianni Carfì domina alla cronoscalata Luzzi-Sambucina con la sua Tatuus

24 agosto 2023 16:47

Tre colpi per il Gela Futsal, lo spagnolo de Souza, Biasco e Cinici

07 luglio 2023 21:36

Bambina di 10 anni trova portafogli e lo fa riconsegnare al proprietario

06 luglio 2023 17:10

Ecco i primi bravissimi al Liceo Scientifico ed a Scienze Umane

01 luglio 2023 13:49

Fusione entro il 5 luglio per il "Città di Gela", il primo colpo sarà Gambuzza?

23 giugno 2023 13:43

Non spegniamo il suo sorriso, primo memorial per ricordare Totò Sauna

17 giugno 2023 14:42

Pulcini ed Esordienti del Gela Fc in trionfo al Trofeo delle zolfare

04 giugno 2023 14:19

Totò Sauna: un grande esempio di vita

28 maggio 2023 17:36

La "sand art" di Stefania Bruno ridà anima a Falcone e Borsellino

24 maggio 2023 10:13

Festeggiamenti in città in onore di Santa Rita

19 maggio 2023 09:25

Gela Fc e Ssd Gela, due finali da brividi

29 aprile 2023 16:23

Atp Roma, due tennisti licatesi alle qualificazioni per il tabellone principale

29 aprile 2023 13:35

Misterbianco in Eccellenza, sarà SSD Gela-Vittoria la semifinale play off

02 aprile 2023 18:22

La gelese Noemi Romano al video box di Rai 2 di Fiorello

31 marzo 2023 21:23

La ballerina Giulia D'Alessandro nel serale di "Amici", scelta nel cast del talent

19 marzo 2023 12:48

Un Gela generoso pareggia col Vittoria in dieci uomini con super Minolfi

05 marzo 2023 17:14

Mauro e Fiore rilanciano la SSD Gela, la vetta adesso è a -2

26 febbraio 2023 17:23

La SSD Gela spreca e rischia grosso, Minolfi e Deoma regalano il sorriso

19 febbraio 2023 17:03

Calcio a 5, il Gela si fa riprendere nel finale: finisce 3-3 a Messina

28 gennaio 2023 18:52

Gela Ssd si ferma sul più bello, raggiunto dal Frigintini all'ultimo minuto

15 gennaio 2023 17:26

Il centrocampista Di Dio dell'Enna altro rinforzo per il Gela FC

28 dicembre 2022 12:01

Presepe vivente fino al 6 gennaio a Santa Maria di Betlemme

20 dicembre 2022 18:09

Il Club Roma di Gela dona centinaia di libri agli scout di San Giacomo

11 dicembre 2022 12:37

Tre Under per il Gela FC, domani la sfida con il Pro Favara

03 dicembre 2022 13:26

Festeggiamenti in onore di Maria Immacolata

28 novembre 2022 09:07

Da Nele Ferrigno al nipote Emanuele, la bella favola della famiglia Ferrigno

23 novembre 2022 12:12

Amo Gela Dorica, per rubare pochi euro portano via anche 25 palloni

14 novembre 2022 18:46

Trent'anni fa la Stidda uccideva il gelese Gaetano Giordano

09 novembre 2022 11:08

Il Gela alza la testa, il 2-0 all'Avola vale il primo posto in classifica

30 ottobre 2022 17:19

Nissa-Gela FC, derby tra due squadre in crisi, SSD Gela ospita l'Avola

29 ottobre 2022 12:59

"Un giovane che si dona ai giovani" Don Rocco Tasca domani sarà ordinato sacerdote

29 aprile 2022 16:33

Un nuovo sacerdote in città don Francesco Spinello

26 marzo 2022 07:31

Triduo di San Giuseppe Lavoratore alla chiesa Sant'Agostino

07 maggio 2021 12:37

Don Nunzio Samà nuovo amministratore parrocchiale della chiesa del Carmine

17 gennaio 2021 20:00

Don Lino Giuliana succede all'amato parroco don Aldo Contraffatto

09 agosto 2020 12:58

Don Filippo Celona è il nuovo parroco di Santa Lucia

28 luglio 2020 10:50

La città onora la Madonna delle Grazie, niente processione ma messe ogni ora

02 luglio 2020 10:55

Due giovani gelesi saranno ordinati presto sacerdoti

28 maggio 2020 12:15

Pasqua 2020 atipica in città. Le funzioni religiose in diretta su Telegela647

09 aprile 2020 14:42

Stop alle cene di San Giuseppe, messe proseguono ma niente catechismo

07 marzo 2020 12:59

Paura contagio, cene San Giuseppe potrebbero slittare: "Valutiamo varie situazioni"

05 marzo 2020 19:38

Turni di campionato insidiosi per i club gelesi

01 febbraio 2020 13:39

Melfa's Gela Basket, ora basta alibi: contro Messina occorre vincere

30 novembre 2019 12:40

Melfa's a Giarre per rialzarsi, volley in campo ad Acicatena: derby gelese in terza categoria

23 novembre 2019 10:30

Don Pasqualino Di Dio è il nuovo vicario foraneo

18 ottobre 2019 14:15

Il fallimento del Gela Calcio è lo specchio di una comunità che vive nel declino

26 luglio 2019 19:32

Melfa's Basket, è l'ora della verità: domani la sfida finale contro Comiso

11 maggio 2019 11:35

Archivio

Esplora l'archivio di Giuseppe Fiorelli

Sett. 32
Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 17 Sett. 12
Sett. 18 Sett. 2
Sett. 32 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 22 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 5
Sett. 48 Sett. 47 Sett. 42 Sett. 30 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35