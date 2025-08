Savasta, Ficarotta e Arcidiacono show, 9 gol del Gela al Santa Croce

Gela. C’è gloria anche il neo acquisto Biccio Arcidiacono nella goleada del Gela nel test amichevole contro il Santa Croce. Ad una settimana dall’esordio stagionale in Coppa Italia Dilettanti la forma...

Gela. C’è gloria anche il neo acquisto Biccio Arcidiacono nella goleada del Gela nel test amichevole contro il Santa Croce. Ad una settimana dall’esordio stagionale in Coppa Italia Dilettanti la formazione di Pensabene inizia ad avere le gambe più leggere e le idee più lucide. Malgrado l’umidità ed il caldo continuano ad essere opprimenti Cocimano e compagni provano e riprovano schemi di gioco e conclusioni.

Pensabene insiste su Savasta, autore di tre gol nell’amichevole malgrado sia assente in Coppa per squalifica contro lo Sciacca. Inizialmente davanti a Colace hanno giocato Tosto e Gambuzza centrali, Trentacoste e Argentati esterni, Bossa e Sessa a centrocampo con Cocimano trequartista davanti a Ficarrotta, Savasta e Lo Giudice. Nella ripresa spazio a Galesi, Tuvè, Rechichi, Migliorisi, Azzolina, Ferrigno, Arcidiacono. Nove le reti segnate. Dopo l’autogol iniziale nel primo tempo hanno segnato Savasta e Lo Giudice. Nella ripresa doppietta di Savasta, gol direttamente su calcio d’angolo di Ficarrotta, Tuvè di testa e Arcidiacono, ed ancora Ficarrotta.

Da lunedì si prepara l’esordio in Coppa contro lo Unitas Sciacca. Pensabene dovrà sostituire gli squalificati Savasta, Prestia, Tuvè e Ficarrotta.

Intanto c’è il rebus stadio. Il manto erboso non ha ancora l’omologa, o meglio è scaduta, ed il commissariato di pubblica sicurezza di conseguenza non ha ancora concesso l’autorizzazione a disputare match ufficiali. L’ipotesi di giocare a Riesi o Caltagirone non è da scartare affatto. Un vero problema, considerato che il 15 settembre inizia il campionato e benchè i lavori siano iniziati resta il problema manto erboso, che presto sarà oggetto di ulteriore intervento.