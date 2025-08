Bambina di 10 anni trova portafogli e lo fa riconsegnare al proprietario

Gela. “Papà ho trovato un portafogli con soldi e documenti dentro, portalo alla polizia”. Carla Falvo ha 10 anni ma le idee molto chiare. Questa mattina si è imbattuta per strada in via Palazzi in un...

A cura di Giuseppe Fiorelli 06 luglio 2023 17:10

