Melfa's nervoso ma vincente, Cus Palermo superato solo nel finale

Gela. Un finale di stagione convulso, dove stanchezza e motivazioni possono fare la differenza. La Melfa’s Gela Basket porta a casa un nuovo successo ma con tanta sofferenza contro il Cus Palermo. Il...

Gela. Un finale di stagione convulso, dove stanchezza e motivazioni possono fare la differenza. La Melfa’s Gela Basket porta a casa un nuovo successo ma con tanta sofferenza contro il Cus Palermo. Il risultato finale, 86-78, non deve trarre in inganno perché sul parquet del PalaLivatino c’è stata battaglia fino agli ultimi due minuti. Solo nel finale la differenza tecnica e la qualità dei singoli ha fatto svoltare la partita, con Gaspare ed Emanuele Caiola in vetrina. Partita nervosa, con il quintetto di Salvo Bernardo a tratti meno preciso del solito. La Melfa’s prova subito a scappare a +10 ma viene ripresa sul 30-30. Nel secondo quarto troppi errori dalla distanza e massimo vantaggio ospite di 6 punti (39-45). Dopo la pausa lunga l’equilibrio permane e si gioca punto a punto. Alcune decisioni arbitrali vengono contestate ed a farne le spese è coach Bernardo che subisce un tecnico, soprattutto dopo una tripla annullata a Dispinzeri.

Si chiude 60-60 il terzo quarto. Equilibrio spezzato a due minuti dalla fine, quando arriva l’allungo decisivo.

Melfa’s adesso a quota 30 e mercoledì il derby a Caltanissetta contro l’Invicta. Bernardo ammette che non ci saranno partite facili, compresa quella con l’Invicta, perché il filo tra play off e play out è sottilissimo.