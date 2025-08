Rivoluzione alla Vigor Gela, via Spampinato, Scapellato, Basile e Carbonaro

Gela. La sconfitta con il Canicattini provoca una rivoluzione in casa Vigor Gela. Il secondo ko di fila porta al divorzio con quattro calciatori. Non sono più biancazzurri il difensore Spampinato, l’a...

Gela. La sconfitta con il Canicattini provoca una rivoluzione in casa Vigor Gela. Il secondo ko di fila porta al divorzio con quattro calciatori. Non sono più biancazzurri il difensore Spampinato, l’attaccante Carbonaro ed i centrocampisti Basile e Scapellato. Mentre per i primi tre la separazione è stata consensuale, con Scapellato il club avrebbe voluto continuare il rapporto professionale ma non è stata trovata l’intesa.

Vigor Gela che adesso è tornata prepotentemente sul mercato perché dovrà colmare tante lacune in vista dell’incontro interno con l’Aci Bonaccorsi. Il difensore La Cognata non sarà ancora disponibile. Non è un mistero che il ds Simone Pardo abbia chiesto informazioni sul difensore centrale del Gela Raffaele Gambuzza e Saro Tuvè, quest’ultimo fedelissimo di Mirko Fausciana.

I due giocatori non sono titolari nel Gela in Eccellenza ma non hanno mai manifestato malumore e quando hanno giocato non si sono mai tirati indietro. Difficile che possa concretizzarsi una trattativa in tal senso. Già in serata arriveranno i primi rinforzi.