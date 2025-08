Il 24 e 25 agosto la mostra in ricordo di Antonio Insulla

Inizio evento: 24 agosto 2024Fine evento: 25 agosto 2024Indirizzo: Via MalliaGela. Sabato 24 e domenica 25 agosto vico Mallia ospiterà una mostra in ricordo del maestro Antonio Insulla, scomparso di r...

Gela. Sabato 24 e domenica 25 agosto vico Mallia ospiterà una mostra in ricordo del maestro Antonio Insulla, scomparso di recente. Saranno esposte diverse opere del pittore in quello che era il suo tradizionale atelier. Uno degli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura – ha detto l’assessore viviana Altamore – e dell’Amministrazione comunale è certamente quello di ricordare gli uomini illustri della nostra città, che con la loro opera, nei diversi ambiti di riferimento, si sono distinti per aver dato lustro alla stessa, per averla valorizzata ed aver contribuito alla diffusione di un’immagine positiva.

Tra questi, è doveroso rendere omaggio al maestro Antonio Insulla, che ha dedicato all’Arte e alla città la sua esistenza”.

L’evento sarà caratterizzato dal recital di Flavio Alessi e dalle note blues di Simona Malandrino.