La gelese Noemi Romano al video box di Rai 2 di Fiorello

Gela. Dopo Angelo Bongiovanni il video box di Rai2, coda alla fortunata trasmissione di Fiorello, ospita un’altra voce gelese.

Il 29 marzo il video box di via Teulada ha ospitato Noemi Romano, giovane gelese che studia canto da diversi anni ma da tre è sotto contratto discografico con la Spc Sound di Silvio Pacicca e Lino Sansone. È stato il discografico a scriverla al programma ed accompagnare Noemi a Roma insieme ai genitori per poi esibirsi. Noemi ha interpretato “baby can i hold you” di Tracy Chapman.

Non solo, la produzione ha chiesto anche un gingle del programma, che Noemi ha cantato insieme al suo discografico Silvio. Poi ovviamente non poteva mancare il selfie con il buon Rosario Fiorello, cui piace valorizzare soprattutto i talenti della sua terra.