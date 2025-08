Da Nele Ferrigno al nipote Emanuele, la bella favola della famiglia Ferrigno

Gela. Una dinastia di giocatori, con nonno e papà in tribuna e nipote in campo. Succede nel Gela FC. Domenica al Presti c’è stato l’esordio di Emanuele Ferrigno (in campo la domenica prima con il Mari...

Gela. Una dinastia di giocatori, con nonno e papà in tribuna e nipote in campo. Succede nel Gela FC. Domenica al Presti c’è stato l’esordio di Emanuele Ferrigno (in campo la domenica prima con il Marineo), figlio di Giuseppe e nipote dell’omonimo Emanuele, capitano della gloriosa Juventina.

Giuseppe Ferrigno guida la formazione Under 17 regionale. Il figlio Flavio, centrocampista, è uno punto dei punti di riferimento della formazione gelese attualmente in prima posizione. Una gioia ma anche una responsabilità in più per l’allenatore gelese che sabato ha battuto in trasferta il Riccardo Garrone Siracusa con un calcio di punizione battuto proprio dal figlio Flavio. Padre e figlio nella stessa categoria ma anche un altro figlio, Emanuele questa volta classe 2003, protagonista nella formazione Under 19 giallonera e convocato più volte in prima squadra. E domenica al Presti non è passata inosservata una certa emozione quando il tecnico Pensabene ha chiamato dalla panchina Emanuele Ferrigno per l’ingresso in campo

Nonno e papà in tribuna sotto la pioggia ed il fratello Flavio ad applaudire. Nele Ferrigno è stato grande capitano del Terranova prima e della Juventina poi degli anni d’oro poi. Indimenticabile il suo gol al 91’ contro la Palermo Olympia in un Presti gremito di tifosi. Oggi è un tifoso del figlio e dei nipoti.