Gela battuto dalla Leonfortese, svanisce anche l'ultimo sogno playoff

Gela. L’ultima speranza per agganciare il treno play off finisce a Leonforte. Il risultato di oggi e la contemporanea vittoria del Modica azzerano qualsiasi possibilità di rientrare nella griglia spar...

Gela. L’ultima speranza per agganciare il treno play off finisce a Leonforte. Il risultato di oggi e la contemporanea vittoria del Modica azzerano qualsiasi possibilità di rientrare nella griglia spareggi per la promozione. Un 2-1 che non ammette repliche.

Pensabene cambia formazione. Dentro Longo insieme a Gambuzza e Martinez con Tuve’ e Veca a chiudere una difesa a cinque che si trasformava in 3-5-2 in attacco con Rechichi e Treppiedi a supporto del tridente classico Resouf- Alves-Lo Giudice.

Il Gela inizia bene ed illude con il gol dopo undici minuti di Lo Giudice. Una gioia che dura poco visto che al 21′ Nuccio pareggia per la Leonfortese. Ed alla mezz’ora Meta per i biancoverdi completa la rimonta di casa.

Nella ripresa il Gela ha l’occasione per pareggiare ma Resouf si fa parare al 24′ un calcio di rigore da Callejo. Finisce con i calciatori del Gela a testa bassa.