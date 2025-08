Fusione entro il 5 luglio per il "Città di Gela", il primo colpo sarà Gambuzza?

Gela. Sono giorni caldi in casa Gela, la nascente società che unirà Gela FC ed SSD Gela. Entro il 5 luglio occorrerà depositare presso la Lnd-Sicilia tutta la documentazione per formalizzare la fusion...

Gela. Sono giorni caldi in casa Gela, la nascente società che unirà Gela FC ed SSD Gela. Entro il 5 luglio occorrerà depositare presso la Lnd-Sicilia tutta la documentazione per formalizzare la fusione tra i due club. Si stanno definendo in questi giorni i passaggi burocratici ed i primi ruoli dirigenziali, poi si passerà alla parte tecnica.

Intanto è stato confermato che i colori saranno biancazzurri, con la seconda maglia giallonera. Il tecnico dovrebbe essere Mirko Fausciana , con Alessandro Bonaffini come sorta di operatore di mercato, mentre rumors danno per certo anche il primo acquisto, ovvero il ritorno del forte difensore centrale Raffaele Gambuzza, che ha già vestito i colori biancazzurri in Serie D.

Domattina ci sarà un confronto tra una delegazione di tifosi ed i vertici dirigenziali dei due club che stanno per unirsi, Marco Scerra e Maurizio Melfa. Si proverà a fare chiarezza su quanto accaduto in passato e sui programmi futuri.

Da nostre informazioni i tifosi vorrebbero dare una nota di credito alla nuova società ma chiederanno una sola condizione: la conferma del delfino sul logo. Gli ultrà hanno un loro codice e sono legati alla storia del club. Amano il biancazzurro ed il logo che inventò Angelo Tuccio nel 2006. Il nuovo club si chiamerà probabilmente Città di Gela, con colori biancazzurri ma con un restyling del logo. Succede sempre quando si riparte da zero, vedi Catania, Palermo o Siracusa. I tifosi però su questo punto sembrano essere intransigenti.

Di certo c’è un organico da ricostruire. I migliori calciatori delle due squadre, soprattutto gelesi, potrebbero rimanere, veri i vari DI Martino, Tomaino, Tuvè, Scerra ed altri. Accanto servono calciatori di esperienza perché in caso di ripescaggio in Eccellenza si vuole essere ambiziosi.

Tutto sembra essere pronto per il rilancio del calcio gelese, dopo anni di chiaroscuro e mezzi flop. Martedì prossimo probabilmente la conferenza stampa di presentazione del nuovo club Città di Gela.