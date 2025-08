Gela Fc e Ssd Gela, due finali da brividi

Gela. Domenica di passione per le due squadre gelesi di calcio. Nel torneo di Eccellenza il Gela FC si gioca la salvezza in una gara secca di play out. A Marineo, contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio,...

Gela. Domenica di passione per le due squadre gelesi di calcio. Nel torneo di Eccellenza il Gela FC si gioca la salvezza in una gara secca di play out. A Marineo, contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio, non basterà non perdere ma occorrerà vincere. I palermitani infatti potranno sfruttare il miglior piazzamento in classifica per poter contare su due risultati utili su tre.

Ai gialloneri di Andrea Pensabene invece serve solo vincere per mantenere una categoria conquistata con un ripescaggio ma meritata sul campo, soprattutto nel girone di ritorno, quando sono arrivati calciatori di categoria e più esperienti.

Piero Marinoni di Lodi dirigerà Oratorio San Ciro e Giorgio-Nuova Città di Gela. Calcio d’inizio alle 16.

Ambizioni di promozione per la SSD Gela, che al campo Zia Lisa di Catania si gioca l’accesso alla finalissima contro la vincente del girone C.

Mirko Fausciana, ancora squalificato, potrà contare su tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per i lungodegenti Riggio e Pizzardi.

Probabile rivedere inizialmente la formazione schierata da Paolo Bentivegna nella ripresa con il Vittoria, ovvero con Fiore a rafforzare il centrocampo, Argirdeni a destra e Tuvè a sinistra, con Golisano e Minolfi centrali davanti a Pandolfo. Tra gli atletisti occhio al bomber Mongelli, 18 gol in stagione.

I rossogialloazzurri in tutto il campionato hanno subito una sola sconfitta ed hanno chiuso la stagione con 9 vittorie consecutive. Squadra esperta, molto fisica, capace di vincere al Presti con cinismo ed un po’ di fortuna.

Si gioca allo Zia Lisa, senza pubblico. Una scelta che penalizza soprattutto i tifosi biancazzurri, che avrebbero voluto assistere numerosi alla finale.

Dunque alla finale playoff del girone D potranno assistere solo autorizzati e addetti ai lavori, situazione che la dice lunga sulla situazione infrastrutture nel panorama etneo.

Ad arbitrare la finale play off del campionato di Promozione sarà il Sig. Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo.