Amo Gela Dorica, per rubare pochi euro portano via anche 25 palloni

Gela. Adesso non si accontentano di scassinare qualche distributore automatico di bibite per racimolare pochi euro, ma portano via i palloni della scuola calcio. Succede a Macchitella, vittima l’Amo Gela Dorica. Sabato notte qualcuno ha pensato di forzare una delle macchinette del caffè e delle bibite per arraffare le monete interne, ma provocando un danno sicuramente superiore.

E mentre c’erano hanno pure deciso di portare via i palloni custoditi in uno dei magazzini, circa 25, che gli istruttori della società, da Maurizio Nassi a Cristian Maddiona, utilizzavano per i bambini della scuola calcio.

“Siamo senza parole – dice Maurizio Nassi – ci dispiace soprattutto perché penalizzano i bambini, anche se ovviamente rimedieremo subito. Di certo non è un bel segnale”.

L’Amo Gela Dorica quest’anno partecipa anche al campionato di serie D femminile di calcio e di Terza categoria.