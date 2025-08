Soci che arrivano e il sogno serie D, nasce il nuovo Gela

Gela. Nuovi soci, due vice presidenti ed un organico per puntare alla serie D. Il Gela pensa in grande e lo ha annunciato oggi pomeriggio nella splendida location di Casa Grazia nel corso di una confe...

Gela. Nuovi soci, due vice presidenti ed un organico per puntare alla serie D. Il Gela pensa in grande e lo ha annunciato oggi pomeriggio nella splendida location di Casa Grazia nel corso di una conferenza stampa.

Gli incarichi

Gli imprenditori del nord Emiddio Fusco e Vincenzo Marrazzo saranno nuovi soci. Toti Vittoria e Marco Scerra co-presidenti, Francesco Salsetta vice-presidente, Michele Guastella direttore generale, Dario Antonuccio esperto in finanziamenti, Antonio Alabiso segretario e Angelo Spina in segreteria. Restano Luigi Alabiso e Massimo Ognissanto, entrano anche Marco Messina, Pietro Bellia.

Collante tra prima squadra e settore giovanile sarà Umberto Cuvato. Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Di Dio e Favitta.

Le dichiarazioni

Marco Scerra: “Vogliamo fare un campionato di vertice. Ci sono tanti soci nuovi e sono entusiasta di poter programmare una stagione esaltante”.

Toti Vittoria: “Il presidente Marco Scerra mi ha pressato e con piacere ed ho accettato questa bella sfida”.

Michele Guastella: “Ritorno dopo venti anni con entusiasmo. Non possiamo stare nel torneo di eccellenza. La struttura societaria è di spessore”.

Alessandro Bonaffini: “Percepisco molto entusiasmo, ci serve energia positivamente. Il sogno deve essere di tutti. Mi fa piacere vedere l’amministrazione comunale. Possiamo rilanciare Gela anche attraverso il calcio”.

Pensabene: “Si fa fatica ad accettare una Eccellenza ma Gela è una piazza importante. La società si sta muovendo su profili importanti anche umano non solo tecnico. Il campionato di Eccellenza non è facile”.

Il sindaco Di Stefano: “Domani sopralluogo allo stadio Presti per verificare quali sono gli interventi urgenti da fare. Faremo una nota a commercianti e imprenditori affinché diano una mano allo sport ed al Gela calcio”.

Il mercato

Si punta alla riconferma di Di Martino, Gambuzza, Alves, Resouf, Martinez e Lo Giudice.