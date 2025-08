Il Gela vince ancora, 3-0 al Santa Croce per sognare i playoff

Gela. Tre gol per continuare a sognare l’aggancio alla zona play off, Paternò e Modica permettendo. Il Gela sbanca Santa Croce, conquista la seconda vittoria consecutiva e spera in qualche passo falso...

A cura di Giuseppe Fiorelli 14 aprile 2024 18:08

