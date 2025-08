Blitz del Gela a Milazzo, Alves e Lo Giudice firmano il successo

Gela. Grande colpo del Gela, vittorioso a Milazzo per 2-0. La squadra di Mirko Fausciana ha capitalizzato nel secondo tempo con le reti del brasiliano Alves ed il raddoppio di Lo Giudice. Un successo...

Gela. Grande colpo del Gela, vittorioso a Milazzo per 2-0. La squadra di Mirko Fausciana ha capitalizzato nel secondo tempo con le reti del brasiliano Alves ed il raddoppio di Lo Giudice. Un successo non facile, considerato anche l’infortunio di Gambuzza nel primo tempo, out per un problema al polpaccio. Al suo posto è subentrato Trentacoste. Ed anche nella ripresa i biancazzurri hanno dovuto stringere i denti per l’espulsione dell’attaccante Abate.

Fausciana ha iniziato con un undici diverso rispetto alla gara di Enna, con il rientrante D’Agosto titolare ed il debutto di Renzo Grasso. Con questa vittoria il Gela sale a 11 punti in classifica, in zona play off.

MILAZZO: Quartarone: Dama, Gazzè, Trimboli; Agolli, Gatto, Presti, Spaticchia; Bucolo; La Spada, Di Natale. A disposizione: Caruso, Matinella, Gitto, Leo, Rizzo, Munafo’, Errante, Insana, Valente. All. Venuto

GELA: Di Martino, Rechichi, Tuve, Tomaino, Gambuzza, Martinez, D’Agosto, Grasso, Abate, Alves, Lo Giudice. A disposizione: Basso, Resouf, Amaya, Golisano, Azzolina, Trentacoste, Caci, Riggio, Bellomo. All. Fausciana.

Reti: 2’ st Alves, 8’ st Lo Giudice.

Arbitro: Teodoli di Aprilia.

Note: Espulso Abate al 25′ st.