Il Gela alza la testa, il 2-0 all'Avola vale il primo posto in classifica

Gela. Due gol nella ripresa e primo posto in solitaria per la SSD Gela. Vittoria agevole per i ragazzi di Fausciana, che giocano al piccolo trotto nel primo tempo ed accelerano nella ripresa. Scerra e...

A cura di Giuseppe Fiorelli 30 ottobre 2022 17:19

