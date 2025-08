Gela con una difesa da reinventare, Melfa's Basket a caccia della nona sinfonia

Gela. Dopo un’altra settimana turbolenta è ora di tornare in campo. Il Gela ospita allo stadio Presti il Messana, formazione che veleggia nei bassifondi della classifica del torneo di Eccellenza.La sq...

Gela. Dopo un’altra settimana turbolenta è ora di tornare in campo. Il Gela ospita allo stadio Presti il Messana, formazione che veleggia nei bassifondi della classifica del torneo di Eccellenza.

La squadra di Mirko Fausciana dovrà ancora una volta fare i conti con tantissime assenze. Soprattutto ci sarà una difesa da reinventare per le squalifiche di Gambuzza, Martinez, Tuvè e Golisano. A questi si aggiungono le condizioni imperfette di Resouf, Tomaino e Veca, che potrebbero non esserci. Nella migliore delle ipotesi partiranno dalla panchina.

La situazione societaria è in fase di stallo. Il divorzio tra Marco Scerra e Maurizio Melfa è in via di definizione. I consulenti sono al lavoro perché oltre alla prima squadra nella fusione era stata inglobato il calcio a cinque, fresco di retrocessione aritmetica dalla B1.

Il Gela Futsal torna in casa. Al Palalivatino arriva il Mistral Meeting Club di Palermo, terza in classifica. Una gara priva di motivazioni, considerato che il team di Enzo Fecondo è già retrocesso in C1 matematicamente.

In prima categoria la capolista Niscemi gioca oggi sul campo del Sant’Anna forte dei 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La Vigor Gela di Maurizio Nassi affronta l’Aragona con l’obiettivo di mantenere la zona play off.

Nel basket si preannuncia una domenica agevole. Il lanciatissimo quintetto di Bernardo affronterà al Palalivatino la Nuova Pallacanestro Marsala. La Melfa’s Gela Basket punta alla nona sinfonia stagionale ed un posto ancor più ambizioso in classifica.

Nella pallavolo Ecoplast in trasferta sul campo del Pozzallo nella serie C maschile per difendere il primo posto. Stesso obiettivo per la Nuova Città di Gela in trasferta a Carlentini. Il Volley Gela sul parquet di Sommatino contro il Riesi.