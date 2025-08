Nissa-Gela FC, derby tra due squadre in crisi, SSD Gela ospita l'Avola

Gela. Un derby sottotono ma importante per la classifica quello che si giocherà domani pomeriggio alle 15 allo stadio Palmintelli di Caltanissetta. Nissa e Gela FC sono due squadre in crisi. I giallon...

Gela. Un derby sottotono ma importante per la classifica quello che si giocherà domani pomeriggio alle 15 allo stadio Palmintelli di Caltanissetta. Nissa e Gela FC sono due squadre in crisi. I gialloneri sono ultimi in classifica con due punti e domani si presenteranno in formazione ampiamente rimaneggiata.

Senza Campanaro infortunato, con Rechichi e Priolo squalificati, i tecnici Antonio Famà e Peppe Di Natale, che siederanno ancora in panchina dopo l’esonero di Francesco Evola, dovranno ridisegnare l’undici che dovrà opporsi ai biancoscudati.

Situazione piuttosto paradossale quella che si sta vivendo in casa giallonera. Andrea Pensabene sta allenando il gruppo da tre giorni, stamattina compreso, ma non ha ancora depositato il contratto in federazione. Probabilmente domani sarà ancora in tribuna al Palmintelli.

Se il Gela FC piange non sorride neanche la Nissa, che ha perso in una sola settimana allenatore e ds. Sia Boncore che Ferraro hanno lasciato il club. Il tecnico ha rescisso in maniera consensuale il contratto mentre Ferraro in piena rottura con la dirigenza.

La gara, che inizierà alle 15, sarà diretta da Arena di Palermo.

Clima sicuramente più disteso in casa SSD Gela. Malgrado la sconfitta di Coppa Italia a Vittoria, che è costata l’eliminazione, l’undici di Mirko Fausciana può concentrarsi sull’obiettivo campionato.

Contro l’Avola sarà uno spartiacque, una settimana prima del bis contro il Vittoria, sempre al “Cosimo”. Assenti ancora Argirdeni e Italiano, mentre Ascia e Pizzardi sono completamente ristabiliti. Gela e Vittoria viaggiano in testa alla classifica con 17 punti e con tutta probabilità si giocheranno fino alla fine l’accesso diretto in l’Eccellenza. Calcio d’inizio alle 15. Partita affidata al signor Carnemolla di Ragusa.