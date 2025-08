Tre Under per il Gela FC, domani la sfida con il Pro Favara

Gela. Il Gela FC si muove sul mercato. I primi rinforzi arrivano nella categoria under, che anche numericamente era insufficiente. Alla vigilia dell’importante match in programma domani contro il Fava...

Gela. Il Gela FC si muove sul mercato. I primi rinforzi arrivano nella categoria under, che anche numericamente era insufficiente. Alla vigilia dell’importante match in programma domani contro il Favara in casa Gela FC arrivano Giuseppe Marino, difensore centrale proviene dalla Reggio Mediterranea, Francesco Toledo terzino destro previene dal Canicattì e Samuele Montagno esterno d’attacco proviene dal Follonica Gavorrano. Quest’ultimo in realtà ha già debuttato due settimane fa.

Dopo aver detto addio a Navanzino e Iannizzotto il club giallonero è caccia di calciatori di esperienza, soprattutto nel reparto offensivo.

La partita di domani è in programma alle ore 15 allo stadio Vincenzo Presti.