Un Gela generoso pareggia col Vittoria in dieci uomini con super Minolfi

Gela. Un pareggio che non serve a nessuno. Gela stoico. In dieci e senza tre difensori centrali fuori non solo trova il pari ma sfiora il gol del 2-1. Oltre duemilacinquecento spettatori per il derby...

A cura di Giuseppe Fiorelli 05 marzo 2023 17:14

Condividi