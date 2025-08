Gianni Carfì domina alla cronoscalata Luzzi-Sambucina con la sua Tatuus

Gela. Un’altra grande prestazione per Gianni Carfì, primo nella sua categoria e 21° assoluto alla 27^ edizione della Luz­zi Sam­bu­ci­na-Tro­feo Sil­vio Mo­li­na­ro. Ben 197 i piloti am­mes­si alla tr...

Gela. Un’altra grande prestazione per Gianni Carfì, primo nella sua categoria e 21° assoluto alla 27^ edizione della Luz­zi Sam­bu­ci­na-Tro­feo Sil­vio Mo­li­na­ro. Ben 197 i piloti am­mes­si alla tradizionale cronoscalata.

L’appuntamento con il Cvm (campionato italiano velocità della montagna) si è corso nel week end in Calabria, in provincia di Cosenza, sui 6,150 chilometri tra l’abitato di Luzzi e l’Abbazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto per una pendenza media del 6,83%.

Per la cronaca la gara è stata vinta dal fiorentino Simone Faggioli sulla M20 FC Zytek, protagonista di una doppietta in entrambe le salite. Gianni Carfì ha dominato nella sua categoria, la E2SS 2000 con una prestazione di grande rilievo con la sua Tatuus.

“Sono molto orgoglioso e contento della mia prestazione – ha detto Carfì – era una cronoscalata impegnativa e di altissimo livello, considerata la presenza di quasi 200 piloti molto esperti e competitivi”.