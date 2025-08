La Vigor Gela si affida a Fausciana e Pardo: "Piena sintonia con col Gela Calcio"

Gela. Una vera e propria rivoluzione quella che sta avvenendo in casa Vigor Gela. Il presidente Cristian Paradiso si è affidato a Simone Pardo, che da direttore sportivo sta costruendo un organico pro...

Gela. Una vera e propria rivoluzione quella che sta avvenendo in casa Vigor Gela. Il presidente Cristian Paradiso si è affidato a Simone Pardo, che da direttore sportivo sta costruendo un organico pronto a disputare il torneo di Promozione. Si, perché questa è la categoria che spera di disputare la squadra biancazzurra, quarta lo scorso anno in Prima categoria e vicinissima al ripescaggio. In realtà Paradiso ha prima sondato con la presidente del Canicattì per il titolo di serie D, virando poi sul Real Suttano che intendeva lasciare la Promozione.

Le speranze sono buone ed allora Pardo, che ha già lavorato con Paradiso, si è messo in moto. L’allenatore sarà Mirko Fausciana ed il parco giocatori composto da tanti gelesi sin qui in giro nelle varie squadre del territorio. Non solo. Altri imprenditori e sponsor si stanno avvicinando per sostenere un progetto che punta a valorizzare i tanti giovani gelesi.

Rispetto al passato però nessuna contrapposizione con la consorella maggiore, il Gela, con cui si stanno instaurando ottimi rapporti.

“Vogliamo collaborare non essere contrapposti al Gela – ha detto Pardo – abbiamo già parlato con il presidente Scerra e noi saremo i primi tifosi del Gela calcio. Stiamo discutendo della gestione degli allenamenti al Presti affinchè non ci sia nessuna difficoltà. C’è entusiasmo e vogliamo assolutamente collaborare, costruendo una squadra ambiziosa che si sappia fare amare e divertire allo stesso tempo”.