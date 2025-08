Stangata Gela, Resouf squalificato due turni: salta Enna e Milazzo

Gela. La coperta continua ad essere troppo corta nel Gela. Come ipotizzabile, il Giudice Sportivo della Lnd Sicilia ha squalificato per due giornate Matheiu Resouf, espulso nel finale di partita con l...

Gela. La coperta continua ad essere troppo corta nel Gela. Come ipotizzabile, il Giudice Sportivo della Lnd Sicilia ha squalificato per due giornate Matheiu Resouf, espulso nel finale di partita con lo Jonica insieme a Staris per reciproche scorrettezze. Il calciatore del Gela era stato ammonito per un gomito alto in uno scontro di gioco ma si era reso protagonista di una piccola scaramuccia con altri avversari. Nulla di violento ma tanto è bastato per fare scattare il rosso diretto verso l’attaccante biancazzurro, che dovrà saltare le sfide con Enna e Milazzo.

Entrano in diffida invece il difensore Pedro Martinez ed il centrocampista Pietro Tomaino. Il tecnico Fausciana spera almeno di recuperare Treppiedi mentre l’attacco al Gaeta di Enna sarà tutto da inventare. Probabile una maglia da titolare per D’Agosto.

Intanto con una nota la Figc ha ufficialmente comunicato la riapertura, da domani 31 gennaio al 7 febbraio, delle operazioni di calciomercato dei Dilettanti dall’Eccellenza a scendere per gli atleti svincolati.

Dal verbale del Consiglio Federale-30-gennaio-2024 si legge:

“Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio ha riaperto i termini di tesseramento in favore dei calciatori/calciatrici ‘non professionisti’, ‘giovani dilettanti’ e dei calciatori/calciatrici di Calcio a 5 ai quali non sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’articolo 117 bis delle Noif. Il provvedimento, con cui vengono riaperti i termini dal 31 gennaio al 7 febbraio 2024, non riguarda le Società appartenenti al Comitato Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile per i Campionati Nazionali”.