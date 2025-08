Incarico per Paolo Bentivegna, dovrà scovare talenti in Sicilia per il Novara Calcio

Gela. Da sempre lavora con i giovani, con cui trascorre il suo tempo libero. Per Paolo Bentivegna si prospetta però un altro incarico, quello di referente tecnico per tutta la Sicilia del Novara Calci...

Gela. Da sempre lavora con i giovani, con cui trascorre il suo tempo libero. Per Paolo Bentivegna si prospetta però un altro incarico, quello di referente tecnico per tutta la Sicilia del Novara Calcio. L’amicizia con Battista Valenti, originario di Gela, che già lavora per il Novara, lo ha coinvolto in questo progetto che si propone di valorizzare i giovani talenti del calcio siciliano, ma con un occhio di riguardo per quelli gelesi e del suo Comprensorio.

Il programma prevede che Bentivegna si trasformi in capo osservatore di tutte le province isolane per scovare quei giovanissimi calciatori che abbiano il profilo richiesto dal Novara, ovvero pronti per essere inseriti nelle rosa della squadra di Lega Pro o per partecipare ad un campionato giovanile nazionale, primavera, allievi e così via.

Paolo è stato ospite a Novarello, centro sportivo di grande livello che ospita tutto lo staff tecnico e organizzativo del Novara.

“Mi auguro di poter trovare la collaborazione innanzitutto delle nostre società – dice – se ci sono ragazzi di valore è giusto fargli spiccare il volo in una società importante, vetrina di altri club di A e B”.

Paolo Bentivegna è allenatore dell’Under 17 dell’Amo Gela Dorica e collaboratore di Maurizio Nassi nella Vigor Gela di Prima categoria. Adesso questo altro prestigioso incarico.