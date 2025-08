Non spegniamo il suo sorriso, primo memorial per ricordare Totò Sauna

Inizio evento: 23 giugno 2023Fine evento: 24 giugno 2023Luogo: campo PignatelliIndirizzo: Via PignatelliGela. Uniti da un amore cristiano e soprattutto dall’affetto comune che si ha tutt’ora verso Tot...

Gela. Uniti da un amore cristiano e soprattutto dall’affetto comune che si ha tutt’ora verso Totò Sauna, amici e colleghi hanno deciso di ricordarlo attraverso lo sport, una delle sue grandi passioni. Venerdì 23 e sabato 24 giugno un quadrangolare cui parteciperanno quattro squadre rappresentative delle attività di Totò, ovvero Giornalisti, Scout Agesci Gela, il Club Roma “Ugo Di Prima” e i Vigili urbani.

Al di là dell’evento poco agonistico ma soprattutto amichevole, il quadrangolare avrà una finalità benefica. Totò faceva del bene, con umiltà ed in silenzio. Gli piaceva stare accanto agli ultimi ed ai più deboli, sostenerli in qualsiasi modo: attraverso donazioni personali, dedicando tempo, anche attraverso una semplice battuta per strappare un sorriso a chi soffre. La lotta al cancro si fa attraverso la ricerca e nel nostro piccolo noi promotori dell’iniziativa intendiamo dare un contributo.

Le squadre si autotasseranno e la somma sarà devoluta all’Associazione per la Ricerca sul Cancro.

Durante le gare sarà messo a disposizione un salvadanaio per raccogliere spontaneamente soldi, che saranno interamente devoluti. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente la moglie di Totò, Maria Pia Umana, che darà il calcio d’inizio.

Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare Totò. Ci ha lasciato una grande eredità, ovvero continuare a seminare per raccogliere il buon seme.

All’evento hanno contribuito anche gli sponsor/amici Giemme Telefonia, Sonia Pappalardo Parrucchiera, bar pasticceria Chantilly, Massimo Maganuco, Mediterraneo Travel.

Un particolare ringraziamento al prof. Massimo Catalano per la concessione del campo ed all’Opera Pia Principessa Pignatelli Roviano.

Il programma

Venerdì ore 21,00 – Giornalisti vs Polizia Municipale

Venerdì ore 22,00 – Scout Agesci Gela vs Club Roma Ugo Di Prima

Sabato ore 21,00 – Finale 3°/4° posto

Sabato ore 22,00 – Finale 1° posto

A seguire premiazione dei partecipanti alla presenza di Maria Pia Umana, moglie di Totò Sauna e Don Luigi Petralia, parroco di San Giacomo