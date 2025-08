Che stangata per la Vigor Gela, Zarba squalificato fino al 2026, Nassi fino a dicembre

Gela. Una stangata per la Vigor Gela dopo la sconfitta interna con la Sommatinese nel campionato di Prima categoria. Un calciatore squalificato per tre anni e mezzo, il tecnico Nassi fino a dicembre e...

Gela. Una stangata per la Vigor Gela dopo la sconfitta interna con la Sommatinese nel campionato di Prima categoria. Un calciatore squalificato per tre anni e mezzo, il tecnico Nassi fino a dicembre ed altri due atleti per cinque giornate. Il finale di partita era stato incandescente, con i calciatori biancazzurri che hanno contestato il giovanissimo direttore di gara “reo” di aver convalidato un gol in un fuorigioco considerato macroscopico ed altre valutazioni ritenute errate. A fine partita Maurizio Nassi aveva parlato di arbitro “inadeguato”, ritenendolo poco preparato.

Il giudice sportivo è andato giù pesante perché l’arbitro ha scritto di essere stato colpito con un pugno allo zigomo da Aleandro Zarba, che era addirittura in tribuna ma che sarebbe stato riconosciuto dal direttore di gara. Squalificato fino al 31 dicembre 2026 perché “non iscritto in distinta, ma riconosciuto dall’arbitro, a fine gara, colpiva lo stesso con un pugno allo zigomo sinistro procurando dolore alla parte colpita e determinando la necessità di ricorrere a cure mediche presso il Pronto soccorso di Gela”.

Il Codice di Giustizia sportiva ha inasprito le sanzioni per le condotte ritenute violente.

Cinque giornate di squalifica per Cristian De Stradis ed il portiere Antonino Vedda per “contegno offensivo nei confronti dell’arbitro; nonchè per grave contegno irriguardoso nei confronti dello stesso, dopo essersi indebitamente introdotto all’interno dello spogliatoio del direttore di gara, alla fine della stessa”.

Stop fino al 20 dicembre per Maurizio Nassi, “per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara”. Per la società del presidente Paradiso anche una ammenda di 250 euro “per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri tesserati, nei confronti dell’arbitro, accerchiato a fine gara dagli stessi e da due soggetti non inseriti in distinta i quali si rendevano autori di gravi atti di violenza nei confronti dell’arbitro stesso”.

Per la cronaca la partita era finita 2-1 per la Sommatinese.