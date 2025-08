Atp Roma, due tennisti licatesi alle qualificazioni per il tabellone principale

Roma. Due talentuosi tennisti licatesi al Foro italico a Roma, dove sono in programma gli Internazionali di Tennis dal prossimo 2 maggio. Si tratta di Dalila Spiteri e Luca Potenza, due giovanissimi t...

Roma. Due talentuosi tennisti licatesi al Foro italico a Roma, dove sono in programma gli Internazionali di Tennis dal prossimo 2 maggio. Si tratta di Dalila Spiteri e Luca Potenza, due giovanissimi tennisti di Licata. Con la vittoria riportata nel torneo 2023, a Catania, lo scorso aprile, i due tennisti licatesi si sono qualificati per gareggiare agli Internazionali di Tennis.

Dalila Spiteri, classe 1997, ventisei anni, si allena alla Cinà Tennis Institute di Palermo ed è la miglior ranking 434 WTA, Women’s Tennis Association, che è l’associazione che riunisce tutte le giocatrici professioniste di tennis del mondo.

Luca Potenza, classe 2000, ventritré anni, si allena al Circolo Sportivo Tennis Team Vianello di Quartiere Trieste, a Roma. Anche lui, vincitore del torneo catanese, è il miglior 437 ATP.

L’Atp riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo.

Potenza ed eleganza sono le loro caratteristiche, motivo di orgoglio non solo per Licata ma per la Sicilia in generale, da sempre vivaio di enormi potenzialità e talenti.

L’appuntamento con la gara di prequalificazione è fissato per il 2 maggio 2023.