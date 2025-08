Pensabene è stato esonerato, Cacciola sta dirigendo l'allenamento del Gela

Gela. Andrea Pensabene è stato esonerato dal Gela Calcio. Al suo posto c’è Gaspare Cacciola, 50 anni, messinese, sotto contratto con il Siracusa fino alla fine di marzo di quest’anno. Insieme a lui an...

Gela. Andrea Pensabene è stato esonerato dal Gela Calcio. Al suo posto c’è Gaspare Cacciola, 50 anni, messinese, sotto contratto con il Siracusa fino alla fine di marzo di quest’anno. Insieme a lui anche il preparatore atletico Lorenzo Mirabelli. Il tecnico peloritano ha già diretto oggi pomeriggio il primo allenamento a porte chiuse.

Dura dunque appena tre giornate l’avventura di Pensabene in questa stagione. Sul tecnico palermitano hanno pesato i risultati. Fuori dalla Coppa Italia al primo turno, uno scialbo pareggio a Casteldaccia alla prima di campionato, con rischio anche di sconfitta (palo e parate decisive di Colace). Alla fine la società ha scelto la via del licenziamento e non quello dell’accordo consensuale. Cacciola invece ha risolto il contratto con il Siracusa ed ha accettato la corte del Gela.

Il cinquantenne è rimasto sulla panchina del Siracusa 30 partite, con una media di 2,30 punti a partita. Se non si fosse trovato davanti il Trapani avrebbe stravinto il campionato di Serie D. Nel suo curriculum tornei vinti in Eccellenza. Ha allenato anche a Giarre, Biancavilla, Noto, Palazzolo e Nissa.

Matteo Barresi, preparatore atletico, si dedicherà solo al settore giovanile, mentre è sempre più probabile l’addio di Damiano Lo Giudice (a meno che Cacciola non imponga lo stop in questi giorni), così come di Di Martino. Sabato la presentazione del nuovo tecnico alla vigilia della gara con il Lascari Cefalù.