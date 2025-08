Gela che stangata! Cinque squalificati dopo Enna: 5 Golisano, 3 Martinez, 1 Veca e Rechichi

Gela. Una stangata vera e propria quella che ha colpito il Gela dopo la partita al Gaeta di Enna. L’allenatore Mirko Fausciana è stato squalificato fino al 20 febbraio per “condotta antisportiva nei c...

Gela. Una stangata vera e propria quella che ha colpito il Gela dopo la partita al Gaeta di Enna. L’allenatore Mirko Fausciana è stato squalificato fino al 20 febbraio per “condotta antisportiva nei confronti di tesserati avversari”. Ben cinque giornate per Gioele Golisano, protagonista di un gesto definito “deplorevole” dal Giudice sportivo. Tre giornate di stop per il difensore Pedro Martinez, espulso per reciproche scorrettezze ma la cui condotta è stata giudicata violenta. Un turno di squalifica anche per Simone Veca (espulso per doppia ammonizione) e per Federico Rechichi, che ha toccato la quinta ammonizione in campionato.

Se a questi aggiungiamo Resouf che deve scontare la seconda giornata di squalifica e l’infortunio di Bellomo (da valutare) allora possiamo parlare di un Gela in emergenza in vista dell’impegno con il Milazzo domenica al Presti.

Fausciana dovrà attingere dalla formazione juniores ma in difesa diventa complicato considerato che sono rimasti Gambuzza e Tuvè. L’ultimo arrivato Longo non ha i novanta minuti sulle gambe ma con tutta probabilità dovrà ugualmente giocare titolare. Un rebus per la fascia destra dove mancano tutti i terzini e lo stesso Rechichi, seppur adattato, sarà squalificato.

Senza volere sembrare Cassandra lo scenario era stato ipotizzato. Nel girone di ritorno, con i punti che diventano pesanti, squalifiche e infortuni sono dietro l’angolo. Ed eccoli puntuali arrivati. Cinque squalificati neanche noi potevamo immaginarli ma è sinonimo di nervosismo. E contro il Milazzo servirà una impresa.