Lutto nel mondo dell'imprenditoria, morto Ignazio Missud

Missud, nell'ultimo periodo, è stato ricoverato in ospedale, nella struttura dell'hospice

Gela. Ha lottato fino all'ultimo istante ma il male ormai aveva preso troppo spazio. È morto nella notte l'imprenditore Ignazio Missud. Titolare di un'importante azienda, impegnata principalmente nel settore delle costruzioni, anche di rilevanti appalti pubblici, era molto conosciuto in città e non solo. Enorme il dolore della famiglia, di chi lavorava ormai da anni insieme a lui e dei tanti amici. Missud, nell'ultimo periodo, è stato ricoverato in ospedale, nella struttura dell'hospice. Questa notte, ha purtroppo cessato di vivere.