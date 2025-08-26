"Due Archi" rinasce: riapre lo storico locale, "qualità e tradizione"

Con questa rinascita, Due Archi si prepara a diventare non solo una pizzeria, ma un luogo di incontro capace di coniugare qualità, innovazione e identità locale

Gela. Dopo otto mesi di lavori di riqualificazione, firmati dallo studio di architettura Collodoro e Puccio, riapre i battenti la storica pizzeria Due Archi, in centro storico, oggi parte del gruppo Sabri Food Srl guidato da Nino Briffi, amministratore della società, insieme allo storico socio Salvatore Sabatini. Il locale, situato nel cuore del centro storico della città, si presenta completamente rinnovato, con 120 posti complessivi: 80 all’interno e 40 sulla terrazza esterna. Una location accogliente e dal design curato, pensata per unire la convivialità della tradizione con un’offerta gastronomica moderna. La nuova carta della pizzeria racconta il legame con le altre insegne del gruppo, Trattoria San Giovanni e Ristorante Donna Vitina, attraverso pizze dedicate: la Pizza Donna Vitina, un’esplosione di sapori del mare; la Pizza San Giovanni, dal carattere più deciso, a base di carne e la Pizza Due Archi, candidata a diventare la firma del locale, con base bianca, provola affumicata, speck croccante, porcini dell’Etna, scaglie di grana e olio tartufato. Non solo pizza: la nuova Due Archi amplia la sua proposta con cocktail d’autore, una selezione di burger gourmet e una braceria dedicata agli amanti della carne. Una scelta che punta a rendere il locale più giovane, dinamico e versatile, capace di attrarre non solo famiglie e appassionati di pizza, ma anche un pubblico alla ricerca di esperienze gastronomiche moderne e conviviali. "Il nostro progetto – spiega Nino Briffi – mira a rispondere alla crescente domanda di una gastronomia attenta ai contenuti senza trascurare i dettagli, dagli ingredienti autentici alle atmosfere ospitali. Siamo certi di aver centrato l’obiettivo anche con la nuova Due Archi". Simbolo del restyling, la spiga viva alla base dei due archi, scelta per richiamare la genuinità dei grani utilizzati e sottolineare il legame con la terra e la tradizione. Con questa rinascita, Due Archi si prepara a diventare non solo una pizzeria, ma un luogo di incontro capace di coniugare qualità, innovazione e identità locale.