Incidente all'alba sulla Gela-Licata: c'è un morto

Gela. Si fa tragico il bilancio dello schianto stradale avvenuto poco prima delle sei del mattino, su un tratto della Gela-Licata, nei pressi di Piana Marina. C'è una vittima, un palermitano, il sessantenne Francesco Messina. Feriti il figlio e una terza persona. Tutti viaggiavano sul furgone ribaltato e finito nell'area di servizio attigua. Sembra che fossero a Gela per svolgere lavori. Almeno un altro mezzo, pare un camion, è stato coinvolto. Sul posto, sono arrivati i soccorsi. I tre sono stati trasferiti all'ospedale Vittorio Emanuele ma per uno di loro non c'è stato nulla da fare.