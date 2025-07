Lascia il mezzo in automatico e lo posta su Tik Tok, licenziato operaio Impianti

Il lavoratore è stato licenziato. Ha ripreso il mezzo in azione ma lui non lo manovrava

Gela. Sul suo profilo Tik Tok ha postato un video del lavoro nelle spiagge di Butera. Un operaio è stato licenziato da Impianti Srr. Ha lasciato il trattore, in automatico, senza manovrarlo, mentre riprendeva le immagini. Da Impianti Srr fanno sapere che "sebbene disposizioni di servizio e diffide abbiano da sempre vietato la divulgazione di foto e video su mezzi aziendali o sul posto di lavoro, se non preventivamente autorizzati, un addetto alla pulizia della spiaggia di Butera, con mezzo meccanico, ha ritenuto di mostrarsi divertente filmando il mezzo mentre puliva la spiaggia. Poco male se non fosse che a filmare il mezzo fosse proprio lui mentre alla guida non c’era nessuno. Il video postato su Tik Tok ha avuto chiaramente varie visualizzazioni ma malauguratamente è anche finito tra le mani dell’amministratore, talmente incredula da pensare che fosse un fotomontaggio e dall’esame del suo profilo non era la prima volta. Non è servito il fatto che questo dipendente fosse un efficiente lavoratore sempre presente a giustificare un simile gesto e a garantirgli una prosecuzione del suo contratto in azienda. Per noi la

sfera della sicurezza è sacra e non consentiamo a nessuno di mettere a rischio uomini e cose. In questo ultimo anno molti sono stati i provvedimenti disciplinare applicati a volte anche con chiusura del rapporto di lavoro. Per noi è comunque un danno perché i nostri operatori ricevono una continua formazione e in questo caso la pulizia della

spiaggia di Butera è testimonianza del lavoro ben fatto. Si arriva a queste decisioni estreme solo in alcuni casi e questo è sicuramente un caso che incide sulla fiducia che l’azienda ripone nel lavoratore. Teniamo inoltre a precisare che i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di lavoratori che hanno fatto istanza di partecipazione al bando per l’assunzione saranno oggetto di valutazione negativa sulla prova attitudinale".