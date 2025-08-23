Cliente di un panificio colto da malore, soccorso da una volontaria: "Fondamentale tenerlo vigile"

Il cliente colto da malore è stato assistito dalla volontaria che spiega l'importanza della formazione per il primo soccorso

Gela. Ieri, un cliente di un panificio, in viale Indipendenza, si è trovato in difficoltà, probabilmente colto da un improvviso malore. Si è accasciato a terra. Nella stessa attività commerciale, intanto, era appena entrata la volontaria dell'associazione Pubblica Assistenza Santa Lucia, Anna Maria Iacono. Quest'ultima, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza intanto allertata, ha prestato le prime manovre di soccorso per evitare che lo stato dell'uomo potesse peggiorare. “Ho prestato il primo soccorso, attraverso le manovre che ho appreso durante i corsi di formazione dell'Assistenza Santa Lucia – dice – ho cercato di mantenere vigile il paziente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando il personale sanitario è arrivato, l'infermiera a bordo dell'ambulanza mi ha fatto molti complimenti per come ho gestito la situazione. Tutto questo è stato possibile grazie al tavolo tecnico di formazione e agli istruttori della nostra Pubblica Assistenza, che ci preparano in modo serio e concreto per affrontare situazioni reali come questa”.

In foto la volonmtaria Anna Maria Iacono