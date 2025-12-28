Minacce con un coltello all'ex convivente, "faccio esplodere la casa": a Mestre gelese arrestato

Il quarantottenne è stato arrestato, con provvedimento restrittivo firmato dal gip del tribunale di Venezia

Mestre. Aveva preso di mira l'ex convivente. Nonostante la fine della loro relazione, un quarantottenne gelese, residente a Mestre, avrebbe continuato ad avvicinarla, minacciandola, anche con un coltello durante i festeggiamenti del suo compleanno. Il quarantottenne è stato arrestato, con provvedimento restrittivo firmato dal gip del tribunale di Venezia. E' stata disposta la detenzione in carcere. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo non si sarebbe mai fermato, neanche dopo una precedente decisione giudiziaria a suo carico. Riferì all'ex che sarebbe stato pronto a far esplodere l'abitazione della madre. Avrebbe inoltre preteso la firma di un documento, con il quale l'ex convivente si impegnava a versargli circa cinquemila euro. L'ipotesi, quindi, è anche di estorsione. L'indagato, sentito nel corso dell'interrogatorio dal gip, ha cercato di ridimensionare la vicenda, parlando di una conflittualità reciproca. E' difeso dall'avvocato Gianmaria Daminato.