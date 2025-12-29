Viale Mediterraneo, statua danneggiata ancor prima dell'inaugurazione

È accaduto in viale Mediterraneo, dove la statua è stata collocata

Gela. Danneggiata ancor prima di essere ufficialmente inaugurata. L'opera di Francesco Cascino, che rappresenta un guerriero classico, è stata presa di mira dai vandali che hanno inciso segni su una parte della coscia e su una mano. È accaduto in viale Mediterraneo, dove la statua è stata collocata, inizialmente coperta da un telone e poi invece scoperta.