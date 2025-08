Tre busti di generali per ricordare in Gela in miniatura l'Armistizio di Cassibile

Inizio evento: 09 settembre 2023Fine evento: 09 settembre 2023Luogo: Parco Gela in miniaturaIndirizzo: via Salonicco - Gela Gela. Dalla battaglia di Gela all’Armistizio di Cassibile attraverso i suoi...

Inizio evento: 09 settembre 2023

09 settembre 2023 Fine evento: 09 settembre 2023

09 settembre 2023 Luogo: Parco Gela in miniatura

Parco Gela in miniatura Indirizzo: via Salonicco - Gela

Gela. Dalla battaglia di Gela all’Armistizio di Cassibile attraverso i suoi protagonisti e in ricordo dei caduti. Gela in miniatura si arricchisce di tre nuovi busti, che saranno inaugurati sabato 9 settembre alle 19 presso il parco tematico di via Salonicco.

Alle 17 è prevista la visita presso il Parco, alle 18 un dibattito sull’Armistizio da Gela a Cassibile ed alle 19 il taglio del nastro alla nuova area espositiva sui busti dei generali della battaglia di Gela, l’americano Patton, l’italiano Chirieleiso, il tedesco Conrath.

I busti sono stati realizzati dall’artista gelese Roberto Tascone e l’evento in collaborazione con Lions Club Gela Host, Lions Club del Golfo, Lions Club Act, Gruppo archeologico Geloi, Associazione Nastro Azzurro, Kiwanis Club e Rotary Club.